AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATAN İLLER 15 AĞUSTOS 2023: Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 – 1250 TL tutarları arasında ödeniyor

Aile destek ödemesi yatan iller 15 Ağustos 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Aile destek ödemesi tarih geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verilmişti. Ödemeler hanenin gelir durumuna göre 850 – 1.250 TL tutarları arasında yapılıyor. Son durum merak konusu oldu. e Devlet Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATAN İLLER (15 AĞUSTOS 2023 SALI)

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde açıklamada bulundu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını müjdelediği 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak"

Aile destek ödemesi yatan illere ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile destek ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre bugün (15 Ağustos 2023 Salı) başlıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle yapılacaktı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek bahsi geçen destek programı bitecekti. Fakat Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerine yer verdi.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirmek istemeyenler ise ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ NE KADAR?

İşte Aile Destek Programı ödeme tutarları:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

