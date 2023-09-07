AİLE DESTEK PAKETİ 2023 EYLÜL AYI ÖDEMELERİ: Aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e Devlet destek ödemesi sorgulama

Aile destek paketi ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak yatırılmaktadır. Aile destek paketi ödemeleri e-Devlet'ten sorgulanabilmektedir. İşte 2023 Eylül ayı Aile destek paketi ödemeleri hakkında ayrıntılar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayında sona erecekti. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmış ve programın 1 yıl daha uzatıldığını belirtmişti.

Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin henğz tarih bilgisi paylaşılmadı. Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."



