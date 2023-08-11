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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? e Devlet sosyal yardım bilgileri sorgulama

11.08.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Ödeme tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere 850 – 1250 TL arasında yapılan ödemeler, hanenin gelir durumuna göre hesaplara yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, e Devlet sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranı ve aile destek paketi ödeme tarihleri...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? e Devlet sosyal yardım bilgileri sorgulama

Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu.2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya dair açıklamada bulundu. İşte, 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...

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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını müjdelediği 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak" dedi.

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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ UZATILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle yapılacaktı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek bahsi geçen destek programı bitecekti. Fakat Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerine yer verdi.

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AİLE DESTEK PAKETİBAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açııklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."

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AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirmek istemeyenler ise ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödeme tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İşte Aile Destek Programı ödeme tutarları:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL


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