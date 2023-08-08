AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, zam geldi mi?

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 850 – 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemeleri hanenin gelir durumuna göre yapılıyor. İşte, 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılacağı öngörülüyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı oşarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ UZATILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle yapılacaktı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek bahsi geçen destek programı bitecekti. Fakat Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerine yer verdi.

AİLE DESTEK PAKETİBAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açııklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirmek istemeyenler ise ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödeme tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İşte Aile Destek Programı ödeme tutarları:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

