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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Aile destek programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak? 15 Mayıs 2023 aile destek paketi yatan iller!

15.05.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay yapılan aile destek ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 5 Mayıs 2023 aile destek paketi yatan iller merak konusu oldu. Peki, Aile destek paketi Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Aile destek programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak? 15 Mayıs 2023 aile destek paketi yatan iller!

Aile destek paketi ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemeler yardım tutarı gelir miktarına göre değişiklik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda verilen destek ödemelerine devam ediyor. Mayıs ayı Aile destek ödemeleri yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek paketi Mayıs ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Aile Destek Paketi 3

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi 2

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Aile Destek Paketi 1

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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