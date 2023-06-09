AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı, bitti mi? Ödeme takvimi

Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Aile Destek Paketi ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemesi tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile Destek Paketi ödemeleri 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere ödenmektedir. Ödemeler en çok 12 ay süreyle yapılmaktadır.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

