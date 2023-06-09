FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı, bitti mi? Ödeme takvimi

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı, bitti mi? Ödeme takvimi

09.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yatacağı ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde miktar 850-1250 TL arasında değişiyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi neden yatmadı, ödemeler bitti mi?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı, bitti mi? Ödeme takvimi

Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Aile Destek Paketi ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemesi tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor.

p4

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

j

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile Destek Paketi ödemeleri 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere ödenmektedir. Ödemeler en çok 12 ay süreyle yapılmaktadır.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildiHazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi
Hem dolar hem altın… İslam Memiş, ‘Bu ay içinde…’ diyerek uyardıHem dolar hem altın… İslam Memiş, ‘Bu ay içinde…’ diyerek uyardı
Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi! Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

En Çok Okunan Haberler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

"Kesinlikle olmaz" dedi, hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

"Kesinlikle olmaz" dedi, hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

Benzin ve motorine zam geldi!

Benzin ve motorine zam geldi!

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

Kulislerde bu konuşuluyor: Yeni yol haritası yazılmaya başlandı, yakında duyurulacak

Kulislerde bu konuşuluyor: Yeni yol haritası yazılmaya başlandı, yakında duyurulacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.