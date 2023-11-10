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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 KASIM AYI: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler ASHB'de!

10.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Aile Destek Paketi ödeme tarihleri merak edildi. Hane başına verilen Aile Destek Paketi ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak yatırılmaktadır. Bahsi geçen ödemeler e-Devlet'ten sorgulanabilmektedir. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 KASIM AYI: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler ASHB'de!

Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu sosyal yardım ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara aktarılıyor. Aile Destek Paketi Kasım ayı ödeme takvimi için yapılan sorgulamalar hız kazandı. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında detaylar...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Paketi ödemeleri konusunda Kasım ayı için henüz açıklama yapılmadı.

Fakat Aile Destek Paketi ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

para (76)

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
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