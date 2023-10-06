AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Gözler ASHB'de!

Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili ayrıntılar merak edildi. Hane başına verilen Aile Destek Paketi ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak yatırılmaktadır. Bahsi geçen ödemeler e-Devlet'ten sorgulanabilmektedir. İşte 2023 Ekim ayı Aile destek paketi ödemeleri hakkında detaylar...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."