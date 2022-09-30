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Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı Ödemeleri başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

30.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?' sorusu gündemde yer alıyor. Aile Destek ödemelerinin ilki 29 Temmuz'da gerçekleşmişti. Eylül ayı ile beraber Aile Destek Paketi ikinci ödeme tarihi merak edildi. Ayrıca Aile Destek Paketi ödemeleri, başvurusu ve başvuru şartları ilgililer tarafından araştırılıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı Ödemeleri başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı Ödemeleri başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı ile 450 TL ile 600 TL aralığında destek ödemesi yapılmakta. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Temmuz ayında ilk ödemesi gerçekleşen Aile Destek Programı'nın yeni ödeme tarihi merak edildi. İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihine dair merak edilen soruların yanıtları...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup, eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir." sözlerine yer verdi.

Bu açıklamayla beraber ödemelerin yapılması beklenirken henüz Eylül ayı ödemeleri için güncel bir açıklama yapılmadı.

bakan derya yanık

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Program kapsamı dışında tutulan kişiler;

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

2022 AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR?

450 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 600 Destek tutarı

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 550 Destek tutarı

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 500 Destek tutarı

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az kişi başına düşen gelir - 450 Destek tutarı

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

Aile Destek Programı başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e- Devlet'ten veya başvuruda bulunacak kişinin ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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