Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. İhtiyaç sahiplerinin faydalandığı ödeme, birçok kişinin eksiklerini tamamlamasına olanak sunuyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatan ödeme bu ay ne zaman yatacak heyecanla bekleniyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir? 2023 Şubat Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler ne zaman hesaplara yatacak gündemdeki yerini aldı. İhtiyaç sahiplerinin gözü ödeme tarihi ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. Aile destek ödemesinin ne kadar olacağı ve zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Asgari ücret 2023 zammından sonra Aile Destek Parasına yapılacak olan zam oranı araştırma konusu oldu.



Aralık 2022'de ödemeler öne çekilip 29 Aralık'ta hesaplara yatmıştı. 2023 Şubat aile destek parası ne zaman hesaplara yatacak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Parası'ndan faydalanabilmek için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru için de belli şartlar aranıyor.

Bu ödenekten faydalanabilmek için gerekli şartlar şu şekilde:

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

