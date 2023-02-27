Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatıyor, yattı mı? 2023 Şubat ayı aile destek programı ödeme tarihleri

Aile Destek Paketi ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere yönelik verilen sosyal yardıma ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarından "Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatıyor, Aile destek paketi ödemeleri yattı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek paketi ödemeleri ile ilgili detaylar merak edildi. Ocak ayı aile destek paketi ödemeleri 29 Aralık'ta yapılmıştı.

Aile destek paketi Şubat ayı ödeme tarihine ilişkin henüz net bir açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

[SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ](https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu)**

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Parası'ndan faydalanabilmek için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru için de belli şartlar aranıyor.

Bu ödenekten faydalanabilmek için gerekli şartlar şu şekilde:

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması.

