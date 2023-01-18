Aile destek paketi ödemeleri YATTI MI? Aile destek programı Ocak ayı ödemeleri ne kadar, ZAM yapıldı mı?

Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin yatıp yatmadığı tüm ödeme alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay verilen bu ödenek için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Aile destek paketi ödemeleri ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar? İşte tüm ayrıntılar...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Ocak ayı aile destek programı ödemeleri bu tarihten itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI OCAK AYI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı da gündeme gelen konulardan biri oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

