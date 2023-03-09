FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara geçiyor!

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara geçiyor!

09.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemelere ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara geçiyor!

Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili araştırmalar Mart ayının ortasına doğru hız kazandı. Aile destek Paketi ödeme tarihi merak konusu oldu. Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bahsi geçen tutarların hesaplara geçmeye başlayacağın belirtti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemeleri başladı. Her ay düzenli yatan ödemelerin Mart ayı için olan kısmı bugün hesaplara yatacak.

ezgif.com-gif-maker (53)

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

"Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar TL ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyon hanemize 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi yapacağız." açıklamasında bulundu.

E-DEVLET AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

Aile destek ödemelerinde,

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

ezgif.com-gif-maker (24)

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile destek ödemesinden faydalanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hac kayıtları ne zaman? Hac kesin kayıt takvimi 2023 belli oldu mu? Diyanet açıkladıHac kayıtları ne zaman? Hac kesin kayıt takvimi 2023 belli oldu mu? Diyanet açıkladı
Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!
İsyan ettiren fiyat: Bu simit indirimli 97,5 TL! İsyan ettiren fiyat: Bu simit indirimli 97,5 TL!

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular

Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular

Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı!

Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.