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Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ve nereden yapılacak?

25.07.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı'nın detayları ve başvurunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Destek paketi ile ihtiyaç sahiplerine 12 ay süresince 450 lira ile 600 lira arasında destek ödemesi gerçekleştirilecek. Programdan ise yaklaşık 4 milyon hanenin faydalanabilecek. Peki Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ve nereden yapılacak? İşte ayrıntılar...

Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ve nereden yapılacak?

Aile Destek Programı'na hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. Programın detayları hakkında açıklamalarda bulunan Yanık, çalışanların ve emeklilerin de programa başvurabileceği açıkladı.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Paketi başvurusunun nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakan Yanık, 12 ay süresince ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 450-550-600 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Açıklamara göre Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmekte. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların yararlanabildiği destekten daha önce hiçbir sosyal yardım almamış olan vatandaşlar yararlanabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan senede yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini açıkladı ve "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Programına başvuru şartları ise şöyle sıralandı:

-Türk vatandaşı olmaması,
-Mavi Kart sahibi olması,
-Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
-Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
-18 yaşından küçük olması,
-Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.


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