AİLE DESTEK PAKETİ YATAN İLLER: 2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? 850 - 1250 TL e Devlet destek ödemesi sorgulama

Aile Destek Paketi ödemesi yatan iller günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak yatırılmaktadır. Aile destek paketi ödemeleri e-Devlet'ten sorgulanabilmektedir. şte 2023 Eylül ayı Aile destek paketi ödemeleri yatan iller hakkında ayrıntılar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Yardımı hesaplara aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4.3 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48.1 milyar lirayı aştığını belirten Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlattı. Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."