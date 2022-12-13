Aile destek programı Aralık ayı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile destek programı parasını nereden alabilirim?

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile 1250 TL arasında nakit ödeme veriliyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile destek programı ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

AİLE DESTEK PROGRAMI ARALIK AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aralık ayı aile destek programı ödemeleri henüz yatırılmadı. Aile destek programı ödemelerinin yapılacağı tarih netleşince haberimizin içerisine eklenecektir.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL ve altı olan ailelere aylık destek tutarı 1.250 TL,

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL üzeri- 911,15 TL ve altı olan ailelere aylık destek tutarı 1.100 TL,

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 911,15 TL üzeri- 1,372,30 TL ve altı olan ailelere aylık destek tutarı 950 TL,

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az olan ailelere aylık destek tutarı 850 TL olarak açıklandı.



