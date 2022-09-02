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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2022! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu?

02.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanan birçok kişi "Aile Destek Paketi ödeme devam ediyor mu, bitti mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Öte yandan halihazırda başvuru yapmamış vatandaşlar da Aile Destek Programı başvuru ekranına ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu? İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2022! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu?

Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 29 Temmuz'da her ay ekseriyetle yapılan 450, 550 ve 600 TL tutarlarında değişen ödemelere ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu? İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

Aile Destek Programı başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e- Devlet'ten veya başvuruda bulunacak kişinin ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Aile Destek Programı başvuru şartları şu şekilde:

Başvuruda bulunacak kişinin Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

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ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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