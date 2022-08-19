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Aile Destek Programı başvurusu 2022: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

19.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ödemeler için ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların başvuruda bulunabileceği belirtilmişti. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar...

Aile Destek Programı başvurusu 2022: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Aile Destek Programı başvurularının nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Ödemelerin ilki 29 Temmuz'da yapılmıştı. Aile Destek Programı ödemeleri 450 - 600 lira arasında değişiyor. Yapılan açıklamaya göre ödemeler en çok 12 ay boyunca yapılacak. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre; temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e- Devlet'ten veya başvuruda bulunacak kişinin ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Aile Destek Programı başvuru şartları şu şekilde:

Başvuruda bulunacak kişinin Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

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