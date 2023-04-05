Aile destek programı ne zaman yatacak? Nisan ayı aile destek ödemeleri hangi gün yatacak? Ödeme tarihleri 2023

Aile destek programı ödeme tarihleri araştırılıyor. İhtiyaç sahiplerinin faydalandığı ödemeler her ay hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemesinin nisan ayında ne zaman yatacağı merak edildi. Aile destek ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte ödeme ile ilgili detaylı bilgiler...

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek programı kapsamında nisan ayı ödemeleri için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat aile destek ödemelerinin Nisan ayının 10'nuna kadar yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile destek ödemesinden faydalanılabilmesi için başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunmaması,

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olmaması gerekmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.



