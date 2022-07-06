Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ödemelerin hesaplara ne zaman aktarılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişli internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk destek ödemesinin Kurban Bayramı öncesi yapılacağı aktarıldı.
Aile Destek Programı Ödemelerinin ilki Kurban Bayramı öncesi yatacak ve özemeler Destek 12 ay boyunca düzenli olarak yapılacak.
Aile Destek Programı başvurusu e devlet üzerinden yaplacak.
E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.
Aile Destek Programından ihtiyaç sahibi herkes faydalanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.
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