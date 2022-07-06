Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ödemelerin hesaplara ne zaman aktarılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişli internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk destek ödemesinin Kurban Bayramı öncesi yapılacağı aktarıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Ödemelerinin ilki Kurban Bayramı öncesi yatacak ve özemeler Destek 12 ay boyunca düzenli olarak yapılacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvurusu e devlet üzerinden yaplacak.

E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Aile Destek Programından ihtiyaç sahibi herkes faydalanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.

