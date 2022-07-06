FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

06.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, kimler faydalanacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ödemelerin hesaplara ne zaman aktarılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişli internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Aile Destek Programı ödeme tarihleri belli oldu mu? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

iStock-1359998158

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk destek ödemesinin Kurban Bayramı öncesi yapılacağı aktarıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Ödemelerinin ilki Kurban Bayramı öncesi yatacak ve özemeler Destek 12 ay boyunca düzenli olarak yapılacak.

cash

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvurusu e devlet üzerinden yaplacak.

E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

iStock-1182515882

AİLE DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Aile Destek Programından ihtiyaç sahibi herkes faydalanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Dönmez merakla beklenen tarihi açıkladı! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görevi için geri sayım başladıSon dakika: Bakan Dönmez merakla beklenen tarihi açıkladı! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görevi için geri sayım başladı
Benzine zam gelecekti! Flaş gelişme...Benzine zam gelecekti! Flaş gelişme...
Bunlar da asgari ücret fırsatçılarıBunlar da asgari ücret fırsatçıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Böylesi görülmedi! Aldatılmanın intikamını öyle bir aldı ki

Böylesi görülmedi! Aldatılmanın intikamını öyle bir aldı ki

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Astımınız varsa ağzınıza bile sürmeyin

Astımınız varsa ağzınıza bile sürmeyin

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.