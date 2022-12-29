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Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor: Merakla bekleniyordu! Tam 1.250 TL…

29.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başvuran ve şartları karşılayan herkese 850 ila 1.250 veriliyor. Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu merak ediliyordu. Yeni yıla çok kısa bir süre kala beklenen o tarihler duyuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklama yaparak toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL tutarında ödemenin bugün yapılacağını bildirdi. İşte Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri için son dakika haberinin detayları…

Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor: Merakla bekleniyordu! Tam 1.250 TL…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? sorusuna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’tan cevap geldi. Ödeme tarihlerine ilişkin Bakan Yanık Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. İşte tüm detaylar…

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözünü bakanlıktan gelecek açıklamaya çevirmişti. Beklenen açıklamayı Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptı.

“Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız. Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL’yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

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ÖDEMELER NE KADAR, KAÇ TL?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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İŞTE AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • Başvuran kişinin;
  • Türk vatandaşı olmaması,
  • Mavi Kart sahibi olması,
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • 18 yaşından küçük olması,
  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
  • Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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Aile Destek Programı ödemeleri

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