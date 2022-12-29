Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor: Merakla bekleniyordu! Tam 1.250 TL…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? sorusuna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’tan cevap geldi. Ödeme tarihlerine ilişkin Bakan Yanık Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. İşte tüm detaylar…

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözünü bakanlıktan gelecek açıklamaya çevirmişti. Beklenen açıklamayı Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptı.

“Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız. Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL’yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

ÖDEMELER NE KADAR, KAÇ TL?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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