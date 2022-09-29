Aile Destek Paketi 2022 itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Aile destek programının başvuruları 12 ay boyunca devam edecek. Başvuruların nereden yapılacağı belli oldu. Peki Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile Destek Programı Ödemeleri başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Haziran ayında gerçekleştirilen başvurudan sonra ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı. Aile destek paketi başvuruları halen devam ediyor. Eylül ayı ödemeleri için güncel bir açıklama yapılmadı. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor. Destek tutarı ise 450-600 TL olarak hesaplara yatacak.

"427,9 MİLYON TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek programı ödemeleriyle alakalı şu ifadeleri kullandı: ''Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1,6 milyon haneye SYDV’lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız.''

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

2022 AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR?

450 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 600 Destek tutarı

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 550 Destek tutarı

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 500 Destek tutarı

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az kişi başına düşen gelir - 450 Destek tutarı



