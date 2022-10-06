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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? Aile Destek Programı'na nasıl başvurulur? Bakan Yanık'tan açıklama...

06.10.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Ödemeleri ihtiyaç sahibi birçok aile tarafından bekleniyor. Ödemeler ile ilgili beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Aile Destek Ödeme tarihleri ve başvuru detayları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? Aile Destek Programı'na nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? Aile Destek Programı'na nasıl başvurulur? Bakan Yanık'tan açıklama...

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Temmuz ayında ilk ödemesi gerçekleşen Aile Destek Programı'nın yeni ödeme tarihi merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklama sonrası detaylar netleşti. İşte Aile Destek Ödeme tarihi ve başvuru detaylarına dair merak edilenler...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Aile Destek programı ödemeleri ile ilgili, ‘Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa' sözlerine yer verdi.

bakan derya yanık

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Program kapsamı dışında tutulan kişiler;

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

Aile Destek Programı başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

AİLE DESTEK PROGRAMI'NA NASIL BAŞVURULUR?

Aile Destek Programı başvuruları e- Devlet'ten veya başvuruda bulunacak kişinin ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

450 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 600 Destek tutarı

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 550 Destek tutarı

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 500 Destek tutarı

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az kişi başına düşen gelir - 450 Destek tutarı

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