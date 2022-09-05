Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile Destek Paketi Eylül ayı ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak?

Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı ile 450 TL ile 600 TL aralığında destek ödemesi yapılmakta. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Temmuz ayında ilk ödemesi gerçekleşen Aile Destek Programı'nın yeni ödeme tarihi merak edildi. İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihine dair merak edilenler...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup, eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir." sözlerine yer verdi.

Bu açıklamayla beraber ödemelerin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

Aile Destek Programı başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e- Devlet'ten veya başvuruda bulunacak kişinin ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

