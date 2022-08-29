Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatar, başvurular bitti mi, sürüyor mu?

Aile Destek Programı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilimdiği üzere Aile Destek Programı ödemeleri 450 - 600 lira arasında değişiyor. Yapılan açıklamaya göre ödemeler en çok 12 ay boyunca yapılacak. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Paketinin ilk ödemesi, 29 Temmuz tarihinde başlamıştı. İkinci ödemelerin ise bugün itibariyle hesaplara yatırılması öngörülüyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e- Devlet'ten veya başvuruda bulunacak kişinin ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Aile Destek Programı başvuru şartları şu şekilde:

Başvuruda bulunacak kişinin Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

