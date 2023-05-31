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AİLE DESTEK PROGRAMI uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2023 Haziran ayı Aile destek programı ödeme tarihi

31.05.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek programı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde miktar 850-1250 TL arasında değişiyor. Bilindiği üzere ihtiyacı olan kişilerin yararlandığı destek ödemeleri 12 ay boyunca yapılıyor. Peki, 2023 Haziran ayı Aile destek programı destek ödemeleri ne zaman? Aile destek programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2023 Haziran ayı Aile destek programı ödeme tarihi

Aile destek programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Haziran ayı Aile destek programı ödemesi Temmuz ayında yapılacak. Aile destek programı ödemeleri e-Devlet'ten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından takip edebiliyor. İşte detaylar...

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BU AY SON MU?

Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi olarak ise Haziran ayı olduğu belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara aktarılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemelere sona erecek.

Aile Destek Paketi 2

Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.

Aile Destek Paketi 1

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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