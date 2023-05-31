AİLE DESTEK PROGRAMI uzatıldı mı, ne zaman bitecek? 2023 Haziran ayı Aile destek programı ödeme tarihi

Aile destek programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Haziran ayı Aile destek programı ödemesi Temmuz ayında yapılacak. Aile destek programı ödemeleri e-Devlet'ten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından takip edebiliyor. İşte detaylar...

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, BU AY SON MU?

Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi olarak ise Haziran ayı olduğu belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara aktarılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemelere sona erecek.

Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

