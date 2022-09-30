Aile Destek Programı yardımı kimlere verilecek? Aile Destek Programı yardımı ne kadar?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sağlık yardımı hakkında bir açıklama geldi. Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. " dedi.

SAĞLIK YARDIMI NE KADAR, KİMLERE VERİLECEK?

Yanık, "Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” diyerek sağlık yardımının yeni miktarını açıkladı.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını da belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı. Tutar Artışı Yapılan Sosyal Yardım Kalemlerin Bütçesi 11,5 Milyar TL’ye yükseldi.

Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Yardım programımızın tutarlarında yüksek oranlarda artışlar sağladık. 2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programlarımız için ayırdığımız 6 milyar TL bütçemizi yıllık 11,5 milyar TL’ye yükselttik” dedi.

