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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 2 bin 431 Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kontenjan, branşlar ve başvuru şartları

28.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tarihi, Resmi Gazete'de taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alınacağının belirtilmesi sonrası merak konusu oldu. Branşlar arasında psikolog, öğretmen, fizyoterapist, avukat, diyetisyen, yurt yönetim personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlar yer alıyor. Peki 2 bin 431 Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 2 bin 431 Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kontenjan, branşlar ve başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve istenen şartlar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; bakanlığa çeşitli branşlarda 134, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, fizyoterapist, avukat, diyetisyen, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, hemşire, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ile sosyal çalışmacı pozisyonlarında 1013, yurt yönetim personeli olarak 23, destek personeli olarak da 1261 kişi alınacak. 2 bin 431 Aile Bakanlığı personel alımı için başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte 2023 Aile Bakanlığı personel başvuru ekranı, branş dağılımı ve açılan kontenjanlar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 28 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor. Başvuru süreci 8 Nisan'da sona erecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun"

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 28 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak. Başvuru süreci 08 Mayıs 2023 Pazartesi günü sona erecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı"

02

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları konusunda yayımlanan bilgilere göre; KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti ile başvurular Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı internet sitesinden alınacak.

03

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

2 BİN 431 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularına yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak
(başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim
düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı branş dağılımı şu şekilde:

Aile sosyal destek personeli,

Sosyal çalışmacı,

Psikolog,

Fizyoterapist,

Çocuk gelişimcisi,

Diyetisyen,

Öğretmen,

Avukat,

Hemşire,

Diğer sağlık personeli,

Büro personeli,

Tekniker,

Teknisyen,

Koruma ve güvenlik görevlisi,

Yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)

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Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı

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