Airbnb'den tarihi ralli: Yüzde 17 yükseldi

Airbnb'nin yıllık satış ve kâr beklentilerini yükseltmesi, şirket hisselerinde güçlü bir ralliyi beraberinde getirdi.

ABNB hissesi yüzde 17 değer kazanarak 2020'deki halka arzından bu yana en güçlü günlük performansını gösterirken 180 dolar seviyesine yaklaştı.

Şirket, yatırımlarının da katkısıyla yıllık gelirinin yüzde 10'ların ortalarında büyümesini bekliyor. Wall Street tahminlerini aşan bu öngörünün arkasında ise artan rezervasyonlar, hızla genişleyen otel faaliyetleri ve maliyetleri azaltan yapay zekâ uygulamaları bulunuyor.

GÜÇLÜ TALEP REZERVASYONLARA YANSIDI

Airbnb'nin ikinci çeyrekteki geceleme ve deneyim rezervasyonları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 148 milyonu aştı. Kuzey Amerika'nın yanı sıra Fransa, İngiltere ve Avustralya'da kaydedilen güçlü talep, şirketin büyümesinde belirleyici rol oynadı.

Piyasalarda önemli bir psikolojik eşik kabul edilen 200 doların gündeme gelebilmesi için hissenin önce 180-190 dolar arasındaki direnç bölgesini kalıcı biçimde aşması gerekiyor. Rallinin yalnızca piyasa koşullarından değil, şirketin artan kâr marjları ve operasyonel performansından destek alması ise yükselişin devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor.

EV KİRALAMADAN OTEL PAZARINA

Airbnb, büyümesini sürdürmek ve ev paylaşımına yönelik sıkı düzenlemelerin etkisini azaltmak için faaliyet alanını genişletiyor. Bu strateji doğrultusunda New York, Paris ve Londra gibi büyük şehirlerdeki butik oteller platforma ekleniyor.

Şirketin otel alanındaki hamlesi kısa sürede karşılık buldu. Airbnb üzerinden yapılan otel rezervasyonları, ev kiralamalarına kıyasla üç kat daha hızlı büyüyor.

Platform, konaklama seçeneklerini artırmanın yanı sıra kullanıcıların seyahat sürecindeki farklı ihtiyaçlarına da yöneliyor. Otel olanaklarına erişim sağlayan tesis giriş kartlarıyla birlikte araç kiralama, bagaj depolama ve market teslimatı gibi ek hizmetler test ediliyor.

YAPAY ZEKA MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ

Airbnb'nin büyüme planının bir diğer ayağını yapay zekâ yatırımları oluşturuyor. Şirketin müşteri hizmetlerinde kullanmaya başladığı yapay zekâ destekli telefon sistemi ile 50'den fazla dilde çalışan yazılı asistan, rezervasyon başına destek maliyetini yüzde 16 azalttı.

Maliyet avantajının ardından yapay zekânın kullanıcı deneyimindeki rolü de genişletiliyor. Airbnb, misafirlerin rezervasyon yapmadan önce konaklama seçeneklerini karşılaştırmasına yardımcı olacak yeni bir araç geliştiriyor. Günlük konuşma diliyle arama yapılmasını sağlayan sistem ve kişiye özel ilan başlıkları da üzerinde çalışılan özellikler arasında bulunuyor.

GELENEKSEL ARAMA KUTUSU ŞİMDİLİK KALACAK

Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky, yeni yapay zekâ sisteminin uzun ve karmaşık yanıtlar vermesi yerine kısa ve görsel odaklı çalışmasını istiyor. Şirket, bu sayede platformda yalnızca seçenekleri inceleyen daha fazla kullanıcıyı rezervasyon yapan müşteriye dönüştürmeyi amaçlıyor.

Buna karşın kullanıcı alışkanlıklarının değişmesinin aylar sürebileceğini belirten Chesky, yeni sistemi hemen herkese zorunlu tutmayı planlamıyor. Bu nedenle geleneksel arama kutusu şimdilik platformun varsayılan seçeneği olmayı sürdürecek.