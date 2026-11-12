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AJet, yaz sezonunda Anadolu’dan Almanya’ya uçuşlar başlatacak

AJET, 2027 yaz sezonunda Anadolu’dan Almanya’nın birçok noktasına uçuşlar gerçekleştireceğini açıkladı. İlk uçuşların 2027 yılı nisan ayında yapılacağı kaydedildi.

AJet, yaz sezonunda Anadolu’dan Almanya’ya uçuşlar başlatacak

Şirketten yapılan açıklamada AJet, yaz sezonunda Anadolu’dan Almanya’ya uçuş ağını genişletiyor. Çukurova, Samsun, Trabzon, Sivas ve Gaziantep’ten Almanya’nın 6 farklı kentine direkt seferler başlatıyor. Haftada yapılacak toplam 34 karşılıklı sefer, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşların memleketlerine ulaşımlarını kolaylaştırırken, yaz tatilinde yeni rotalar keşfetmek isteyen misafirlerine de farklı seyahat alternatifleri sunmayı hedefliyor.

AJet’in Anadolu’dan Almanya’ya yapılacak direkt seferlerinin biletleri satışa çıktı. 2027 yaz tarifesi kapsamında Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a haftada 7 karşılıklı sefer düzenleyecek.

Samsun Çarşamba Havalimanı ve Trabzon Havalimanı’ndan Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a haftada 24 sefer planladı. Sivas – Köln hattında haftada 2, Gaziantep – Düsseldorf hattında ise haftada 1 karşılıklı sefer yapılacak.

İLK SEFER NİSAN AYINDA

AJet’in Çukurova seferleri ile Samsun’dan Düsseldorf ve Münih’e yapılacak seferleri ve Trabzon’dan Frankfurt ve Stuttgart’a yapılacak seferleri Nisan 2027 itibarıyla başlayacak. Anadolu’dan Almanya’nın kentlerine olan diğer tüm direkt seferler ise Haziran 2027 itibarıyla planlanıyor. Havayolu şirketi Anadolu hatlarının yanı sıra 2027 yaz döneminde Dalaman ve Bodrum’dan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih olmak üzere Almanya’nın 5 kentine direkt seferlerin biletlerini satışa çıkarmıştı.

'BİLETLERİ SATIŞA SUNUYORUZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Kısa süre önce Bodrum ve Dalaman hatlarımızı duyurmuştuk. Bugün de Almanya ile Trabzon, Samsun, Sivas, Çukurova ve Gaziantep arasındaki 26 yeni direkt hattımızın biletlerini satışa sunuyoruz” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya AJet
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