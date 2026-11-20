Türkiye günlerdir fon vurgunu skandalını konuşurken, söz konusu süreçle birlikte atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Ekonomi yönetimi ve AK Parti Grup Başkanlığı'nın üzerinde çalıştığı 25 maddelik Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik teklifiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

SPK'YA ANINDA MÜDAHALE YETKİSİ

17 Eylül'de ortaya çıkan fon vurgunu benzeri olayların önüne geçilmesi amacıyla SPK'ya mahkeme kararı olmaksızın acil müdahale ve anında el koyma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Ancak Kurul'a yargı kararı öncesinde müdahale yetkisi tanınması, düzenlemenin Anayasa'ya uygunluğu konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

BTK ÖRNEĞİ MASADA

AK Parti kurmayları ve ekonomi bürokrasisi, geçmişte BTK'ya tanınan benzer bir müdahale yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini dikkate alarak aynı hukuki sorunla karşılaşılmaması için harekete geçti.

AYM'DEN GÖRÜŞ ALINMASI ÖNERİLDİ

Bu kapsamda SPK'ya verilmesi planlanan yetkinin Anayasa'ya uygunluğunun önceden değerlendirilmesi için AYM'den görüş alınması önerildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; kanun teklifinin, olası bir iptal kararının önüne geçecek şekilde şekillendirilmesi üzerinde duruluyor.

DENETİMDEN ERKEN MÜDAHALEYE

Hazırlanan yeni düzenlemeyle yalnızca yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi değil, benzer olayların henüz büyümeden önlenmesi hedefleniyor.

Özellikle şüpheli işlemlerin tespiti, fon varlıklarının başka hesaplara veya kripto varlıklara aktarılması ve denetim sürecinde ortaya çıkan yetki sorunlarının giderilmesi üzerinde duruluyor.

SPK'nın mevcut denetim ve gözetim kapasitesinin güçlendirilmesi, riskli işlemlere daha hızlı müdahale edilmesi ve yatırımcı varlıklarının korunması amaçlanıyor.

Böylece fon vurgununda ortaya çıkan müdahale ve hukuki süreç sorunlarının yeni düzenlemeyle aşılması hedefleniyor.