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AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Milyonlarca emekli, emeklilerle ilgili yapılacak çalışmaları merakla takip ediyor. Emekli maaşlarına iyileştirmeye yönelik çalışmalara dair açıklamalar sonrası gelişmeler araştırılırken son olarak AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü talimatları olduğu vurgusu yaptı.

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Emekliler, son dönemde gündemde sıkça yer alan çalışmaları araştırıyor. Son olarak emeklilerle ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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AK Parti den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan dan güçlü talimat 1

"GÜÇLÜ TALİMATLARI OLDU"

"Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusunu Gül, şöyle yanıtladı:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

AK Parti den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan dan güçlü talimat 2

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan emekli
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