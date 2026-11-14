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AK Parti’den emekli ve asgari ücret açıklaması: Ankara’da çalışma yürütülüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Muğla'da katıldığı toplantıda emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mevcut gelirleri yetersiz bulan vatandaşlara hak veren Şen, ücretlerin artırılması için Ankara'da yoğun çalışma yürütüldüğünü belirtti.

AK Parti’den emekli ve asgari ücret açıklaması: Ankara’da çalışma yürütülüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Muğla'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şen, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersiz olduğunu kabul ederek, gelirlerin artırılması için Ankara'da çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Muğla'da düzenlenen basın buluşmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Eğitim Başkanı Mustafa Şen katıldı. Programda Türkiye'nin iç ve dış politikası, ekonomi, terörle mücadele, savunma sanayisi, yeni anayasa çalışmaları ve yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, AK Parti'nin 81 ilde vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"81 VİLAYETTE HALKIMIZLA BERABERİZ"

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın 81 ilde gerçekleştirilen bir çalışma olduğunu belirten Şen, "AK Parti olarak sürekli halkımızla beraberiz, sürekli sokaktayız. Şehirlerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde halkımızla bir aradayız. İllerimizde yaptığımız yatırımları yerinde görmek, basın mensuplarıyla buluşmak, çalışmalarımızı aktarmak, vatandaşlarımızın şikayet ve önerilerini dinleyerek bunların gereğini Ankara'da yerine getirmek amacıyla bu programları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"TÜRKİYE İKİ SAVAŞ ARASINDA BİR ÜLKE"

Bölgesel gelişmelere de değinen Şen, Türkiye'nin önemli bir jeopolitik süreçten geçtiğini belirterek, kuzeyde ve güneydoğuda devam eden savaşlara dikkat çekti. Karadeniz'deki buğday ve doğal gaz sevkiyatında yaşanan sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle aşıldığını ifade eden Şen, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Antalya'da düzenlenen COP31 toplantısının önemine değinen Şen, yaklaşık 200 ülkeden devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve uzmanların iklim diplomasisi kapsamında bir araya geldiğini söyledi. Daha önce Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin de organizasyon kalitesiyle büyük takdir topladığını dile getirdi.

AK Parti’den emekli ve asgari ücret açıklaması: Ankara’da çalışma yürütülüyor 1

"50 YILLIK TERÖR FELAKETİNİ BİTİRDİK"

Terörle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Şen, Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık terör sorununu sona erdirmek için önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, "50 yıllık bir terör felaketini, terör olayını bitirdik. Terör örgütünün kuruluş yılını esas alırsanız yaklaşık 50 yıl, terör faaliyeti olarak ise 40 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Ekonomik kayıpları saymıyorum. Bir şehidimizin bir damla kanına değmez. Ancak rakam olarak ifade etmek gerekirse 3 trilyon dolardan fazla bir ekonomik kayıptan, alternatif maliyetlerle birlikte 6 trilyona yakın bir bedelden söz ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNEMLİ BİR NOKTADA"

Türkiye'nin son yıllarda yüksek teknoloji, uzay, nükleer enerji ve yapay zeka alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Şen, savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerinde dünya pazarında önemli bir paya sahip olduğunu belirten Şen, bu başarıların genç mühendisler ve yazılımcıların çalışmalarıyla ortaya çıktığını söyledi. Şen, "Sanayi devrimini kaçırmış ve geç sanayileşme sürecinde olan bir ülkeydik. Ancak yüksek teknoloji, uzay teknolojisi, nükleer teknoloji ve yapay zekâyı kaçırmadık. Bunları son 20 yılda yakaladık. Türkiye özellikle savunma sanayisinde Avrupa ülkelerinin tamamından daha ileri bir düzeye ulaştı. Bu büyük atılımlar genç zeka sayesinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den emekli ve asgari ücret açıklaması: Ankara’da çalışma yürütülüyor 2

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİLERİN GELİRLERİ ARTIRILACAK"

Ekonomik sıkıntılara da değinen Şen, bazı emeklilerin maaşlarını, asgari ücretle çalışan vatandaşların ise aldıkları ücretleri yetersiz bulmakta haklı olduklarını söyledi. Şen, "Emeklilerimizin bir kesimi maaşlarını yetersiz buluyor. Ben onlara katılıyorum, haklılar. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın bir kısmı da ücretlerini yeterli bulmuyor. Onlara da katılıyorum. İnşallah bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde emeklilerimizin gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız için de daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak" dedi.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREĞİ YAPILIYOR"

Son dönemde gündeme gelen fon kriziyle ilgili de açıklamalarda bulunan Şen, sorumluluğu bulunan kişilere yönelik hukuki sürecin işletildiğini belirtti. Şen, 120'den fazla kişinin bu kapsamda tutuklandığını ifade ederek, "Biz başkalarına benzemeyiz. Bizde kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı yoktur. Bir yanlış varsa gereği yapılır. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Suçu işlediysen cezasını çekeceksin. Adalet beklemez, gereğini yapar" diye konuştu.

AK Parti’den emekli ve asgari ücret açıklaması: Ankara’da çalışma yürütülüyor 3

"TÜRKİYE'NİN YENİ VE SİVİL BİR ANAYASAYA İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Şen, mevcut anayasanın darbe döneminin izlerini taşıdığını ifade etti. Yeni anayasanın sivil, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla hazırlanması gerektiğini vurgulayan Şen, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti. Anayasanın değiştirilemez maddelerine ilişkin tartışmaların zaman kaybı olduğunu söyleyen Şen, söz konusu maddelerin korunacağını, diğer maddeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YENİDEN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yaklaşan seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Şen, 2028 baharında milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını, bir sonraki yıl ise yerel seçimlerin gerçekleştirileceğini söyledi. AK Parti teşkilatlarının seçim hazırlıklarına seçimlerin hemen ardından başladığını belirten Şen, teşkilat yapısına ilişkin rakamları da paylaştı. Şen, "İl ve ilçe teşkilatlarımız 93 bin kişiden oluşuyor. Mahalle ve sandık teşkilatlarımızla birlikte bu sayı 306 bin kişiye ulaşıyor. Üyelerimizle birlikte 12 milyonluk bir teşkilatız. Seçimlere bu güçlü teşkilat yapısıyla hazırlanıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin ise Şen, mevcut anayasal düzenlemeler çerçevesinde Meclis'in karar vermesi halinde yeniden aday olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Meclisimizin böyle bir karar vereceğini ve Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasına izin vereceğini düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Şen, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini, Meclis bünyesinde izleme ve çalışma komisyonlarının kurulmasına yönelik sürecin sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin şehirlerinde yol, hastane ve okul yatırımlarından uzay ve nükleer teknolojiye kadar birçok alanda çalışmaların devam edeceğini ifade eden Şen, konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür ederek programı tamamladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret para
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