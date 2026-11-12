AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu: Personel ve bankalar için yeni düzenleme!

Fon ödemelerinin ikinci aşaması için gözler yarın yapılacak toplantıya çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Fon Koordinasyon Kurulu'nun Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın bir araya geleceğini açıkladı.

Güler, 4 Kasım'da yapılan ödemenin ikinci aşamasına ilişkin planın toplantıda alınacak kararla ilan edileceğini ifade etti.

Hazırlanan kanun teklifinde, fon işlemlerinde görev alan personel ve bankalara yönelik mali ve idari sorumsuzluk düzenlemesinin de bulunduğunu açıkladı.

"PERSONELLERE VE BANKALARA MALİ VE İDARİ SORUMSUZLUK GETİRİYORUZ"

Asli görev alanları arasında bulunmamasına rağmen kanunla verilen görev kapsamında 17 Eylül itibarıyla olağanüstü tasfiye sürecini yürüten personel ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getirileceğini belirten Güler, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibarıyla olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."