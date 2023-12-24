AK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi: Cuma günü açıklanabilir

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, işverenleri ve dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreçte Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta bir kez daha toplanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü açıklanacağını söyledi.

"CUMA GÜNÜ AÇIKLANIR"

Kanal 7'de canlı yayında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin iki kez yerine bir kez belirleneceğini anımsattı. Akbaşoğlu, işçi ve İşveren sendikalarının asgari ücreti belirlemede önemli misyonları bulunduğunu, kendilerinin ise hakem gibi görev yaptığını kaydetti.

Akbaşoğlu "Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.





