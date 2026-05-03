Akaryakıt fiyatları! 03 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 03 Mayıs 2026 itibarıyla sırasıyla 63.76 TL ve 71.66 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve petrol fiyatları gibi ekonomik koşullara bağlı olarak dalgalanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki dağıtıcılar, bayilere farklı tavsiye edilen tavan fiyatlar sunuyor. Bu durum, farklı bölgelerdeki benzin ve motorin fiyatlarında önemli farklılıkları beraberinde getiriyor. Akaryakıt alırken fiyat değişkenliğine dikkat etmek oldukça önemli.

Benzin fiyatları, 03 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 63.76 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 71.66 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki ekonomik koşullara bağlı olarak değişiyor. Döviz kurları ve petrol fiyatları da bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık arz ediyor. Her bayinin kendi belirlediği fiyatlar var. Bu nedenle dağıtıcılar, bayilere tavsiye edilen tavan fiyatları sunabiliyor. Böylece, aynı marka akaryakıtın farklı bölgelerdeki fiyatları arasında önemli farklar oluşabiliyor. Akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus fiyatların değişkenliğidir. Zam ve indirimler, fiyatların hızlı bir şekilde değişmesine neden olabiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.76
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.65
Gazyağı
84.92
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

