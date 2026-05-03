Akaryakıt fiyatları! 03 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları, 03 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 63.76 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 71.66 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki ekonomik koşullara bağlı olarak değişiyor. Döviz kurları ve petrol fiyatları da bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık arz ediyor. Her bayinin kendi belirlediği fiyatlar var. Bu nedenle dağıtıcılar, bayilere tavsiye edilen tavan fiyatları sunabiliyor. Böylece, aynı marka akaryakıtın farklı bölgelerdeki fiyatları arasında önemli farklar oluşabiliyor. Akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus fiyatların değişkenliğidir. Zam ve indirimler, fiyatların hızlı bir şekilde değişmesine neden olabiliyor.