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Akaryakıt fiyatları! 7 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 84.6625 TL, motorin fiyatı ise 90.145 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye'de akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyatlar, rekabet koşulları ve dağıtıcı firmaların tavan fiyat belirlemesiyle etkilenmektedir. Tüketicilerin akaryakıt alımında dikkatli olmaları, uygun fiyatı bulmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 7 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 84.6625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 90.145 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmaları göstermektedir. Fiyatların artışı veya azalışı, uluslararası petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurları ve talep dengesi de etkilidir. Tüketicilerin günlük ihtiyaçlarına göre en uygun fiyatı bulmaları önemlidir. Bu nedenle dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları farklılıklar göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu durum sıklıkla görülmektedir. Bunun nedeni bayilerin kendi rekabet koşullarıdır. Ayrıca dağıtıcı firmaların tavan fiyat belirleme yetkileri de etkili olmaktadır. Serbest piyasa koşullarında oluşan bayi fiyatları zaman zaman değişkenlik gösterir. Kullanıcılar bu fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır. Böylece daha uygun fiyatlarla akaryakıt alabilirler. Akaryakıt alma kararları bu konuda büyük önem arz etmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 7 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
90.15
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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