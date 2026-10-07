Akaryakıt fiyatları! 7 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 84.6625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 90.145 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmaları göstermektedir. Fiyatların artışı veya azalışı, uluslararası petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurları ve talep dengesi de etkilidir. Tüketicilerin günlük ihtiyaçlarına göre en uygun fiyatı bulmaları önemlidir. Bu nedenle dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları farklılıklar göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu durum sıklıkla görülmektedir. Bunun nedeni bayilerin kendi rekabet koşullarıdır. Ayrıca dağıtıcı firmaların tavan fiyat belirleme yetkileri de etkili olmaktadır. Serbest piyasa koşullarında oluşan bayi fiyatları zaman zaman değişkenlik gösterir. Kullanıcılar bu fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır. Böylece daha uygun fiyatlarla akaryakıt alabilirler. Akaryakıt alma kararları bu konuda büyük önem arz etmektedir.