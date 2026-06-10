Akaryakıt fiyatları! 10 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 10 Haziran 2026 itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 62.97 TL, motorin fiyatı ise 66.33 TL’dir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmektedir. Yerel piyasa koşulları da fiyatları etkilemektedir. Enerji maliyetleri ve döviz kurlarındaki hareketler, pompa fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlardır. Fiyatlar genel bir eğilim göstermektedir. Ancak istasyonlar arasında ve şehirler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bölgesel rekabet önemli bir faktördür. Dağıtım ağının yapısı da fiyatları etkilemektedir. Alım gücüne göre market fiyatları esneklik arz etmektedir. Distribütörlerin bayi sözleşmeleri kapsamında belirlediği tavan fiyat uygulamaları bu durumu şekillendirmektedir. Her şehirdeki akaryakıt istasyonları, kendi pazar koşullarına göre farklı fiyat politikaları izlemektedir. Müşteri talepleri de fiyat farklılıklarını etkilemektedir.