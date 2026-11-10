Akaryakıt fiyatları! 10 Kasım Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla önemli bir değişim göstermektedir. Bu değişim ekonomik koşullara ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Benzin fiyatı 74,59 TL, motorin fiyatı ise 95,16 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, pompa satışları sırasında nihai tüketiciye yansımaktadır. Büyük şehirlerde, özellikle farklı bayiler arasında belirgin fiyat farkları gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller, rekabetten dolayı kısmen farklı fiyat seviyeleri sunmaktadır.

Akaryakıt fiyatları, her gün zam ve indirimlerden etkilenerek değişkenlik gösterir. Bu durum, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde daha belirgindir. Benzin ve motorin fiyatları, yerel bayi uygulamalarına göre farklılık arz etmektedir. Bayi fiyatları serbest piyasa koşullarında belirlenir. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu şekilde fiyat tavsiyeleri sunulabilir.