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Akaryakıt fiyatları! 11 Kasım Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74.59 TL, motorin fiyatı ise 95.18 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım sektöründe önemli değişikliklere yol açabilir. Kullanıcılar yüksek fiyatlar nedeniyle bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenirken, bayi fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiği de dikkat çekiyor. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt maliyetlerini etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 11 Kasım Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

11 Kasım 2026 tarihinde benzin fiyatı 74.59 TL oldu. Motorin fiyatı ise 95.18 TL olarak belirlendi. Bu veriler, petrol ürünlerinin tüketici fiyatlarının artışını göstermektedir. Bu artış, ulaşım sektöründe ciddi etkilere yol açabilir. Kullanıcılar, yüksek benzin ve motorin fiyatları nedeniyle bütçelerini dikkatli planlamak zorunda kalabilir.

Ülke genelinde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Zamlara ve indirimlere bağlı olarak sürekli bir değişim söz konusu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebilir. Diğer bölgelerde de benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösterebilir. Bayi fiyatları, serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Dağıtıcı firmalar, bayilerine tavan fiyat uygulaması getirebiliyor. Böylece belirli bir fiyat aralığı korunabiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 11 Kasım Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.59
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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