Akaryakıt fiyatları! 11 Kasım Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Kasım 2026 tarihinde benzin fiyatı 74.59 TL oldu. Motorin fiyatı ise 95.18 TL olarak belirlendi. Bu veriler, petrol ürünlerinin tüketici fiyatlarının artışını göstermektedir. Bu artış, ulaşım sektöründe ciddi etkilere yol açabilir. Kullanıcılar, yüksek benzin ve motorin fiyatları nedeniyle bütçelerini dikkatli planlamak zorunda kalabilir.

Ülke genelinde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Zamlara ve indirimlere bağlı olarak sürekli bir değişim söz konusu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebilir. Diğer bölgelerde de benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösterebilir. Bayi fiyatları, serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Dağıtıcı firmalar, bayilerine tavan fiyat uygulaması getirebiliyor. Böylece belirli bir fiyat aralığı korunabiliyor.