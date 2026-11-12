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Akaryakıt fiyatları! 12 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, 12 Kasım 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatının 71.13 TL, motorin fiyatının ise 95.19 TL olmasıyla sürücüler arasında gündeme geldi. Piyasa dinamiklerini etkileyen akaryakıt talebi ve uluslararası petrol fiyatları, büyükşehirlerin farklı fiyatlandırmalarında belirleyici rol oynamaktadır. Bu durum, özellikle traktör ve kamyon kullanıcıları için maliyet kaygılarını artırıyor.

Akaryakıt fiyatları! 12 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Aleyna Türkmen

12 Kasım 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 71.13 TL oldu. Motorin fiyatı ise 95.19 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasa dinamiklerinin bir yansımasıdır. Akaryakıt talebi ve uluslararası petrol fiyatları bu dinamikleri etkiliyor. Yenilenen fiyatlar, sürücüler arasında dikkat çekmektedir. Özellikle hissedilir artışlar yaşanmaktadır. Motorin fiyatları traktör ve kamyon kullanıcıları için maliyet faktörü oluşturmaktadır. Benzin fiyatları ise günlük araç kullananlar için önemlidir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar gözlemleniyor. Bu farklılık, akaryakıt bayilerinin fiyat politikaları ile ilgilidir. Değişen pompa fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde fiyat limiti koyabiliyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının istikrarı açısından önemlidir. Tüm bu faktörler tüketicilerin maliyetlerini etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 12 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.19
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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