Akaryakıt fiyatları! 12 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Kasım 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 71.13 TL oldu. Motorin fiyatı ise 95.19 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasa dinamiklerinin bir yansımasıdır. Akaryakıt talebi ve uluslararası petrol fiyatları bu dinamikleri etkiliyor. Yenilenen fiyatlar, sürücüler arasında dikkat çekmektedir. Özellikle hissedilir artışlar yaşanmaktadır. Motorin fiyatları traktör ve kamyon kullanıcıları için maliyet faktörü oluşturmaktadır. Benzin fiyatları ise günlük araç kullananlar için önemlidir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar gözlemleniyor. Bu farklılık, akaryakıt bayilerinin fiyat politikaları ile ilgilidir. Değişen pompa fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde fiyat limiti koyabiliyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının istikrarı açısından önemlidir. Tüm bu faktörler tüketicilerin maliyetlerini etkilemektedir.