Akaryakıt fiyatları! 13 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Haziran 2026 tarihindeki verilere göre benzin fiyatı 63.00375 TL’dir. Motorin fiyatı ise 66.3675 TL’dir. Bu fiyatlar, piyasa dinamikleri ve uluslararası enerji maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Yakın zamanda yaşanan fiyat artışları veya indirimler, tüketicilerin akaryakıt erişimini etkilemektedir. Böylece günlük yaşamda önemli değişiklikler yaratmaktadır.

Benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde pompa fiyatları değişkenlik göstermektedir. Bayi ve dağıtıcılar arasında fiyat farklılıkları olabilir. Dağıtıcılar, bayilerle yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda tavan fiyatları belirlemektedir. Bu tavan fiyatları, fiyatların belirli bir aralıkta kalmasını sağlamaktadır. Akaryakıt alırken dikkatli bir karşılaştırma yapmak önemlidir.