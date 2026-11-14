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Akaryakıt fiyatları! 14 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 71,14 TL, motorin fiyatları ise 95,20 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, maliyet unsurları, talep koşulları ve uluslararası petrol fiyatları fiyatlara etki ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, bayiler arasında değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları, yerel rekabet ve kampanyalar nedeniyle farklılık arz edebiliyor. Tüketiciler bu durumdan etkileniyor.

Akaryakıt fiyatları! 14 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

14 Kasım 2026 tarihinde benzin fiyatları 71,14 TL oldu. Motorin fiyatları ise 95,20 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Ayrıca maliyet unsurları, talep koşulları ve uluslararası petrol fiyatları da fiyatların belirleyicisidir. Özellikle büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları, yerel bayilere göre değişiklik gösterebiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayiden bayiye farklılık gösteriyor. Piyasa koşulları her zaman etkili. Dağıtıcılar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla sınırlamalar yapabiliyor. Bu durum yerel rekabet ve kampanyalara bağlı olarak fiyatların değişmesine neden oluyor. Böylece tüketiciler benzin ve motorin alımında farklı maliyetlerle karşılaşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 14 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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