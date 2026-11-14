Akaryakıt fiyatları! 14 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Kasım 2026 tarihinde benzin fiyatları 71,14 TL oldu. Motorin fiyatları ise 95,20 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Ayrıca maliyet unsurları, talep koşulları ve uluslararası petrol fiyatları da fiyatların belirleyicisidir. Özellikle büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları, yerel bayilere göre değişiklik gösterebiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayiden bayiye farklılık gösteriyor. Piyasa koşulları her zaman etkili. Dağıtıcılar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla sınırlamalar yapabiliyor. Bu durum yerel rekabet ve kampanyalara bağlı olarak fiyatların değişmesine neden oluyor. Böylece tüketiciler benzin ve motorin alımında farklı maliyetlerle karşılaşıyor.