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Akaryakıt fiyatları! 15 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 83.81 TL, motorin fiyatı ise 96.65 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtıyor. Fiyat değişiklikleri, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları gibi dışsal faktörlere bağlıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyat araştırması yapması önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 15 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 83.81 TL, motorin fiyatı ise 96.65 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, akaryakıt sektörünün dinamik yapısını yansıtmaktadır. Fiyatlar sıkça değişiyor. Bu değişim, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları gibi dışsal faktörlere bağımlılığı gösteriyor. Aynı zamanda yerel piyasalardaki rekabetin sonucudur. Kullanıcılar, benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle takip etmelidir. Bütçelerini planlarken bu durum önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde durum farklılık arz ediyor. Her bayi kendi belirlediği fiyatlar çerçevesinde hizmet veriyor. Bazı dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları doğrultusunda tavan fiyat belirliyor. Bu nedenle, fiyatlar zaman zaman farklılık gösterebiliyor. Tüketicilere sunulan fiyatlar bu durumdan etkileniyor. Dolayısıyla, akaryakıt alırken fiyat araştırması yapmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 15 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.65
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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