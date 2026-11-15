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Akaryakıt fiyatları! 15 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 71.13625 TL, motorin fiyatı ise 95.19625 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişim, arz-talep dengesi, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarından etkileniyor. Özellikle motorin, tarım ve inşaat sektörlerinde önemli bir maliyet unsuru. Fiyat dalgalanmaları, bu alanlarda hissediliyor. Büyük şehirlerden kaynaklanan fiyat farklılıkları, tüketicilerin seçeneklerini artırıyor.

Akaryakıt fiyatları! 15 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Aleyna Türkmen

15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 71.13625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 95.19625 TL düzeyine ulaştı. Bu fiyatlar, arz-talep dengesi, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları gibi birçok faktörden etkileniyor. Özellikle motorin, tarım ve inşaat sektörlerinde önemli bir girdi malzemesidir. Bu nedenle fiyat dalgalanmaları, bu alanlarda hissediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler sürücüleri etkilediği gibi, ekonomik dinamikleri de yakından etkileyebilir.

Akaryakıt fiyatları, zamlar ve indirimler nedeniyle günlük olarak değişkenlik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Bu farklar, bayiden bayiye ve şehre göre değişir. Piyasa serbest olsa da dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu uygulama, fiyatların bir ölçüde denetlenmesine yardımcı olur. Tüketiciler, farklı fiyat seçenekleri arasında en uygununu seçme fırsatı bulur. Böylece piyasa istikrarına katkı sağlanabilir.

Akaryakıt fiyatları! 15 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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