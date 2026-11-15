Akaryakıt fiyatları! 15 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 71.13625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 95.19625 TL düzeyine ulaştı. Bu fiyatlar, arz-talep dengesi, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları gibi birçok faktörden etkileniyor. Özellikle motorin, tarım ve inşaat sektörlerinde önemli bir girdi malzemesidir. Bu nedenle fiyat dalgalanmaları, bu alanlarda hissediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler sürücüleri etkilediği gibi, ekonomik dinamikleri de yakından etkileyebilir.

Akaryakıt fiyatları, zamlar ve indirimler nedeniyle günlük olarak değişkenlik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Bu farklar, bayiden bayiye ve şehre göre değişir. Piyasa serbest olsa da dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu uygulama, fiyatların bir ölçüde denetlenmesine yardımcı olur. Tüketiciler, farklı fiyat seçenekleri arasında en uygununu seçme fırsatı bulur. Böylece piyasa istikrarına katkı sağlanabilir.