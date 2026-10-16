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Akaryakıt fiyatları! 16 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Ekim 2026’da benzin litre fiyatı 83.83 TL, motorin litre fiyatı ise 96.65 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişim göstermektedir. Özellikle motorin, tarım ve kamyonculuk gibi sektörlerde yaygın şekilde kullanılmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatların farklılık göstermesi, dağıtım politikaları ve yerel bayilerin belirlediği tavan fiyatları ile ilgilidir.

Akaryakıt fiyatları! 16 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Ekim 2026 itibarıyla benzin litre fiyatı 83.82625 TL olmuştur. Motorin litre fiyatı ise 96.65 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki eğilimlerin etkisiyle sürekli değişmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlar, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını doğrudan etkileyebilir. Özellikle motorin, tarım ve kamyonculuk sektörlerinde yaygın kullanılmaktadır. Fiyatlardaki dalgalanmalar, bu alanlarda önemli etkilere yol açabilir.

Ülkemizde benzin ve motorin fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki fiyatlar bu duruma örnektir. Bu farklılık, dağıtım süreçleriyle ilgilidir. Yerel bayilerin izlediği fiyat politikaları da bu değişiklikte etkilidir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayiler için tavan fiyatları belirleyebilir. Bu fiyatlar üzerinden satış gerçekleştirilmektedir. Böylece akaryakıt fiyatları sık sık güncellenir. Ancak her şehirde fiyat farklılıkları yaşanabilir.

Akaryakıt fiyatları! 16 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.65
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.83
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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