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Akaryakıt fiyatları! 16 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatı 71,13625 TL, motorin fiyatı ise 95,19625 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, dünya petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Bu değişimler, hem tüketici hem de sanayi ve tarım sektörlerini etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Akaryakıt alırken fiyat değişkenliğine dikkat etmek önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 16 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Aleyna Türkmen

Benzin ve motorin fiyatları 16 Kasım 2026 itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 71.13625 TL, motorin fiyatı ise 95.19625 TL oldu. Günlük akaryakıt fiyatları, dünya petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etki ediyor. Bu değişiklikler, tüketicilere yansıyor. Aynı zamanda sanayi ve tarım sektörlerinin maliyetlerini de etkiliyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. Bu değişim, zam ve indirimlerden kaynaklanıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyatlar dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebiliyor. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları gereği tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, piyasada çeşitlilik yaratıyor. Akaryakıt alırken fiyatların değişkenliğine dikkat etmek önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 16 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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