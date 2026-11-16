Akaryakıt fiyatları! 16 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 16 Kasım 2026 itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 71.13625 TL, motorin fiyatı ise 95.19625 TL oldu. Günlük akaryakıt fiyatları, dünya petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etki ediyor. Bu değişiklikler, tüketicilere yansıyor. Aynı zamanda sanayi ve tarım sektörlerinin maliyetlerini de etkiliyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. Bu değişim, zam ve indirimlerden kaynaklanıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyatlar dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebiliyor. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları gereği tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, piyasada çeşitlilik yaratıyor. Akaryakıt alırken fiyatların değişkenliğine dikkat etmek önemlidir.