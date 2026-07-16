Akaryakıt fiyatları! 16 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 64.51 TL, motorin fiyatı ise 69.94 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sürekli olarak değişim göstermektedir. Akaryakıt sektöründe yaşanan dalgalanmalar buna neden olmaktadır. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketler, pompa fiyatlarını doğrudan etkiler. Stok durumları ve talep artışları da bu konuda önemlidir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları görülebilir. Bayiler arasında benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösterebilir. Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimler doğrultusunda dalgalanma gösterebilir. Ayrıca, dağıtıcı firmaların bayilerine belirlediği tavan fiyatlar durumu etkiler. Her şehirdeki istasyonların uyguladığı fiyatlar, yerel rekabet koşullarına bağlıdır. Bunun yanında, maliyetler de fiyatların şekillenmesinde rol oynar.