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Akaryakıt fiyatları! 17 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 83.84 TL, motorin fiyatı ise 96.66 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt giderlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak değişen uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları, bu fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Büyük şehirlerde farklı bayilerin uyguladığı fiyatlandırmalar, tasarruf fırsatları sunmaktadır. Sürücüler, pompa fiyatlarını düzenli olarak kontrol etmelidir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 83.84 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 96.66 TL'dir. Bu rakamlar sürücülerin günlük akaryakıt giderlerini etkilemektedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabilir. Özellikle uluslararası petrol fiyatları değişmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatları etkilemektedir. Yerel vergi politikaları benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiler.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre değişir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum yaygındır. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar, dağıtıcılar tarafından belirlenmektedir. Tavan fiyat uygulamaları fiyatları şekillendirmektedir. Bu nedenle sürücüler pompa fiyatlarını kontrol etmelidir. Farklı bayilerin fiyatlandırmalarını dikkate alarak tasarruf yapabilirler. Akaryakıt fiyatları, bulunulan bölgeye göre değişiklik gösterir. Güncel gelişmelere bağlı olarak sürekli farklılık arz eder.

Akaryakıt fiyatları! 17 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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