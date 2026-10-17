Akaryakıt fiyatları! 17 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 83.84 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 96.66 TL'dir. Bu rakamlar sürücülerin günlük akaryakıt giderlerini etkilemektedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabilir. Özellikle uluslararası petrol fiyatları değişmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatları etkilemektedir. Yerel vergi politikaları benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiler.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre değişir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum yaygındır. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar, dağıtıcılar tarafından belirlenmektedir. Tavan fiyat uygulamaları fiyatları şekillendirmektedir. Bu nedenle sürücüler pompa fiyatlarını kontrol etmelidir. Farklı bayilerin fiyatlandırmalarını dikkate alarak tasarruf yapabilirler. Akaryakıt fiyatları, bulunulan bölgeye göre değişiklik gösterir. Güncel gelişmelere bağlı olarak sürekli farklılık arz eder.