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Akaryakıt fiyatları! 18 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 83.84 TL, motorin fiyatı ise 96.66 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, ulaşım maliyetlerini etkileyerek günlük yaşamı doğrudan etkilemektedir. Tüketicilerin en uygun yakıt fiyatını bulmak için farklı dağıtıcıların ve bayilerin fiyatlarını karşılaştırması oldukça önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 18 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 83.84 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96.66 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Günlük yaşamda bu fiyatların önemli etkileri vardır. Özellikle yakıt fiyatları, ulaşım maliyetlerini etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle motorin ve benzin fiyatlarını dikkatlice izlemek gerekmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bayi fiyatları genel piyasayla şekillense de, dağıtıcılar kendi bayilik anlaşmalarına göre tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu nedenle tüketicilerin, en uygun fiyatı bulmak için farklı bayilerin fiyatlarını karşılaştırmaları önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 18 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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