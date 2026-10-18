Akaryakıt fiyatları! 18 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 83.84 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96.66 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Günlük yaşamda bu fiyatların önemli etkileri vardır. Özellikle yakıt fiyatları, ulaşım maliyetlerini etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle motorin ve benzin fiyatlarını dikkatlice izlemek gerekmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bayi fiyatları genel piyasayla şekillense de, dağıtıcılar kendi bayilik anlaşmalarına göre tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu nedenle tüketicilerin, en uygun fiyatı bulmak için farklı bayilerin fiyatlarını karşılaştırmaları önemlidir.